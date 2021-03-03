Власти США пообещали не принуждать другие страны к демократии силой

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка отказывается от использования метода силового свержения авторитарных режимов и дорогостоящих военных интервенций для продвижения демократии в мире.

«Мы уже попробовали эти тактики в прошлом, и, какими бы ни были их намерения, это не сработало», — передает RT слова Блинкен.

По его словам, власти США теперь будут действовать иначе. Они намерены подавать другим странам пример, воодушевлять их «проводить реформы, отменять плохие законы, бороться с коррупцией и прекращать несправедливость».

Фото: Michael Stokes / flickr.com

Ранее президент США Джо Байден призвал защищать, укреплять и обновлять демократию. По его словам, она находится под ударом в Америке и странах Европы.

Татьяна Демина