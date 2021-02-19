Президент США призвал защищать и укреплять демократию

Фото: Michael Stokes / flickr.com

Президент США Джо Байден призвал защищать, укреплять и обновлять демократию. По его словам, она находится под ударом в Америке и странах Европы.

«Демократия не происходит случайно», — заявил американский лидер. Байден считает, необходимо доказать, что ее сложившаяся модель не является пережитком истории.

«Мы находимся в разгаре принципиальной дискуссии о том, в каком направлении мир будет развиваться дальше», — передает «РИА Новости» слова президента США.

Напомним, демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США 20 января. Он стал 46-м главой государства.

Татьяна Демина