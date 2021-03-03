Казанское училище олимпийского резерва возглавит директор педколледжа Нижнекамска

Директор нижнекамского педагогического колледжа Рамиль Шакиров покинул свой пост. Он возглавит Казанское училище олимпийского резерва.

«Рамиль Ильдусович принял серьезный вызов — он будет возглавлять Казанское училище олимпийского резерва — серьезное учреждение, которое готовит спортсменов для всей страны», — сообщил глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин.



Шакиров работал учителем физкультуры в Книнской школе Балтасинского района РТ, возглавлял отдел по делам молодежи и спорту и занимал должность заместителя главы администрации района, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района Татарстана.

С 2010 года он возглавлял исполком Балтасинского района. Директором нижнекамского педколледжа Шакиров был назначен в марте 2019 года.

Фото: e-nkama.ru

Исполняющим обязанности руководителя педколледжа назначена заместитель директора по учебно-производственной работе Разина Астадурян, общий педагогический стаж которой составляет 19 лет.



На посту директор Казанского училища олимпийского резерва Шакиров сменит Фарита Ахмадуллина.

Татьяна Демина