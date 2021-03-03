В Челнах тело мужчины 12 часов пролежало в общественном туалете

В Набережных Челнах в кабинке одного из общественных мест на улице Мира было найдено тело мужчины. Его тело обнаружили накануне вечером.

По данным издания Chelny-biz.ru, тело пролежало в туалете порядка 12 часов. Сотрудники учреждения заметили, что дверь кабинки закрыта изнутри, при этом на стук никто не отвечал. Когда дверь взломали, вызвали скорую помощь, однако медикам осталось лишь констатировать смерть.

Сообщается, что покойному было 43 года. Причины смерти установят судмедэксперты. По предварительной версии, мужчина умер из-за проблем с сердцем.

Ранее в Челнах в одной из квартир найдено тело молодого мужчины.

Ольга Плешкова