На фасаде «Татнефть Арены» в Казани появилось полотно с 16 ячейками

«Ак Барс» официально запустил новую концепцию «16 побед», посвященную плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В рамках концепции на фасаде «Татнефть Арены» было размещено полотно с 16 ячейками. Там будут фиксироваться победы казанской команды в Кубке Гагарина.

Фото: ak-bars.ru

«Выиграть 16 раз в плей-офф — главная цель, которую не нужно дополнительно объяснять. Вместо обозначений раундов (полуфинала конференции или финала Кубка Гагарина) — доступен счетчик побед. Он разместится на различных носителях и будет обновляться после каждой победы», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что победителю Кубка Гагарина предстоит пройти четыре раунда, в каждом из которых надо одержать по четыре победы.

На недавней встрече «Ак Барса» с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым глава клуба Наиль Маганов отметил, что казанской команде осталось одержать лишь 16 побед, чтобы подарить праздник всем жителям Татарстана и болельщикам хоккейного клуба.

В первом раунде «Ак Барс» сыграет с нижегородским «Торпедо». Стартовая игра состоится в Казани 3 марта, начало матча — в 19.30 мск.