Фигуристка из России Мария Сотскова дисквалифицирована на 10 лет

Российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована сроком на 10 лет из-за нарушения антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В марте прошлого года в допинг-пробе спортсменки был обнаружен запрещенный препарат «фуросемид». После этого Сотскова предоставила справку о медицинском разрешении на принятие лекарства, но у лечебной организации не оказалось соответствующей на это лицензии.

«На основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА № 45/2021 от 28.08.2020 г., в соответствии с ФЗ от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации», Исполком Федерации фигурного катания на коньках России 02 марта 2021 года принял решение дисквалифицировать Сотскову Марию Романовну (2000 г.р.) сроком на 10 (Десять) лет», — говорится в заявлении федерации.

Отсчет дисквалификации начнется 6 апреля 2020 года и будет действовать до 2030 года.

В июле прошлого года Сотскова объявила о завершении профессиональной карьеры. Такое решение она объяснила сильными переживаниями, с которыми столкнулась в последнее время.

20-летняя Сотскова является вице-чемпионкой мира среди юниоров (2016) и серебряным призером юношеских Олимпийских игр (2016). Также в 2018 году она вместе с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой участвовала во взрослой Олимпиаде в Пхенчхане, где заняла 8-е место.