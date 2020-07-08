Фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Мария Сотскова официально сообщила о завершении профессиональной карьеры. Об этом спортсменка написала в своем «Инстаграме».

«После Олимпиады последовал неудачный для меня сезон, но я знала, что это временные трудности, которые я смогу преодолеть. Понимая, что еще не раскрыла весь свой потенциал, я боролась. Я всегда с искренней любовью относилась ко всему, что делала. Но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец. Конец моей спортивной карьеры», — сказала Сотскова.

Также фигуристка заявила, что в последнее время работала с психологами. В итоге из-за сильных переживаний она решила закончить свою профессиональную карьеру.

20-летняя Сотскова является вице-чемпионкой мира среди юниоров (2016) и серебряным призером юношеских Олимпийских игр (2016). Также в 2018 году она участвовала во взрослой Олимпиаде в Пхенчхане, где заняла 8-е место.