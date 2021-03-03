Татарстан оказался в числе регионов с максимальным ростом тарифов на вывоз мусора

Татарстан оказался в списке регионов, где максимально выросли тарифы на вывоз мусора. В перечень также попали Новосибирская, Омская области, Приморский край, Свердловская область и Алтай, приводит РБК результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



В Новосибирской области тарифы на вывоз мусора выросли на 39,2%, в Татарстане на 24,8%, в Омской области — на 20,9%, Приморском крае — на 17% и Свердловской области — на 15%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

К январю 2021 года тарифы на вывоз (ТКО увеличились в среднем по России на 4,05% в годовом выражении. Это превышает средний рост цен на жилищно-коммунальные услуги, который составил 3,35%.



При этом тарифы на вывоз мусора снизились в Северной Осетии, Адыгее, Магаданской области, Саратовской области, Кабардино-Балкарии. Стоимость вывоза отходов в разных регионах теперь может различаться более чем в шесть раз.

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявляла, что тарифы на вывоз мусора на текущий год, установленные в декабре 2020 года, не могут быть повышены для россиян.

