ФАС: в этом году тарифы на вывоз мусора не могут повысить для населения

Фото: Максим Платонов (архив)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что тарифы на вывоз мусора на текущий год, установленные в декабре 2020 года, не могут быть повышены для россиян. Они приняты в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития страны.

Напоминание ФАС связано с тем, что Минприроды России инициировало включение средств на будущую рекультивацию полигонов, срок службы которых на исходе, в тариф на вывоз мусора, сообщается на сайте ведомства.

В ФАС напомнили, что активно следят за изменением тарифов на вывоз мусора для населения и предпринимают все меры по недопущению их необоснованного роста.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В июле 2020 года аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что сильнее всего за год выросли тарифы на вывоз мусора (сразу на треть), а во многих регионах переработка ТБО подорожала с 2015 года сразу в 10 раз.

Напомним, в Казани отельеры и торговцы Казани пожаловались на мусорные поборы за «ковидную» самоизоляцию. ООО «УК «ПЖКХ» потребовала с них плату за вывоз мусора в период всеобщей весенней самоизоляции, когда те не работали.

Татьяна Демина