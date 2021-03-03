ВОЗ: к 2050 году четверть населения планеты частично или полностью потеряет слух

Фото: Олег Тихонов (архив)

Всемирная организации здравоохранения спрогнозировала, что к 2050 году почти 2,5 млрд жителей Земли (25%) столкнуться с частичной или полной потерей слуха. По подсчетам экспертов, не менее 700 млн человек понадобится лечение и реабилитация.

«При отсутствии лечения потеря слуха может катастрофически сказаться на способности человека к коммуникации, обучению и на возможности зарабатывать на жизнь», — приводит ТАСС слова гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса. Он отметил, что проблемы со слухом могут также негативно отразиться на психике людей.

В организации призвали государства инвестировать в профилактические мероприятия. По подсчетам экспертов, один доллар, направленный на борьбу с заболеваниями, ведущими к потере слуха, принесет почти 16-кратную окупаемость.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В ВОЗ обратили внимание, что около 60% случаев потери слуха у детей можно предотвратить, сделав им прививки от краснухи и менингита или выявив отит на ранней стадии.

Ранее эксперты рассказали, что проблемы со слухом, трудности в распознавании речи или звон в ушах могут свидетельствовать о новообразованиях в головном мозге.

Татьяна Демина