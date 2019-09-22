Эксперты рассказали о нетипичных симптомах опухоли мозга

Специалисты перечислили нетипичные признаки развития опухоли мозга.

В первую очередь стоит обратить внимание на нарушение периферийного зрения. Если опухоль развивается в области гипофиза, у человека снижается поле обзора и возникают «слепые пятна».

Также о новообразованиях в головном мозге могут говорить проблемы со слухом, трудности в распознавании речи или звон в ушах.

Кроме того, о возникновении опухоли могут сказать изменения в поведении человека. У людей усиливаются чувства тревожности, проявляются плаксивость, агрессия и хандра. В случае развития новообразования в лобной доле не редки случаи изменения личности, как при шизофрении.

Отсутствие болевой реакции в конечностях может указывать на образование опухоли в моторной коре мозга, ответственной за работу мышц. Отмечается, что говорить об опухоли может нарушение речи, в том числе сложности с подбором слов или неожиданное появление заикания.

Также обратиться к врачам следует в случае внезапной потери ориентации в пространстве и изменения походки. «Человек может «заваливаться» на сторону при ходьбе и не замечать этого. Такой симптом — сигнал о потере равновесия», — пишет «Медикфорум».

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