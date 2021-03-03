В Татарстане на подростка напала рысь — видео

Фото: скриншот

В селе Лельвиж Кукморского района РТ рысь напала на подростка. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Не успел обернуться, на меня прыгнула рысь. Прямо на плечо. Я сперва думал, что это собака», — рассказал пострадавший. Животное повалило его на землю, но укусить не смогло.

Позже рысь нашли мертвой. На шее животного обнаружили рану. По словам экспертов, при нормальных условиях хищник не вышел бы к людям.

Рысь решили сжечь в биотермической яме, предварительно взяв биоматериал на исследование, чтобы проверить наличие вируса бешенства в организме животного. Результаты экспертизы будут готовы в середине марта.

Местных жителей нападение рыси на подростка не пугает. «Зверь есть зверь, не боимся», — говорят они.

В прошлом году в Татарстане на школьницу напала лиса. Девочка смогла отбиться от нее сумкой с обувью.

Татьяна Демина