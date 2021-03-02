Казанский волонтер рассказала подробности истории о цыганском клане, удерживающем в рабстве инвалидов

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Руководитель волонтерского движения «Душа России» Юлия Хакимова сообщила, что в отделе полиции Авиастроительного района Казани не стали возбуждать уголовное дело, после того, как на нее напали удерживающие в рабстве инвалидов цыгане.

«Сегодня мне пришёл ответ из отдела полиции Авиастроительный по городу Казани, что в данных действиях состава преступления не усмотрено и видимо никакой угрозы мне этот клан не несёт, поэтому вынесен отказной материал», — написала Хакимова в своем Instagram.

По ее данным, в клане, удерживавшем спасенного ею инвалида, все являются родственниками, между которыми все обязанности в преступной схеме четко распределены.

Она рассказала, что мужья двух арестованных по делу о незаконном удержании инвалидов, осуждены. Они убили соседа на глазах его семьи за то, что тот сделал им замечание, когда те устроили стрельбу из ружья в селе.

«Многие из этих людей по сей день находятся на свободе, а мое обращение каким-то образом попало к ним в руки после чего они стали угрожать свидетелям», — сообщила Хакимова. О том, как это случилось она не знает.



Напомним, после того, как Хакимова рассказала о спасении безногого инвалида из рабства, организаторы незаконного бизнеса выследили автомобиль женщины, потребовали вернуть им инвалида и угрожали убийством. «Водитель кричал, что задавит меня. Он наехал мне на ногу, дал по газам», — рассказала волонтер.

Татьяна Демина