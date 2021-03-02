Косторная и Алиев попали в число запасных на ЧМ по фигурному катанию

Стали известны все участники чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме, заявленные в составах сборных.

В запасной список российской команды вошли мужчины-одиночники Дмитрий Алиев и Петр Гуменник, женщины-одиночницы Алена Косторная и Елизавета Нугуманова, пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцоры Аннабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Дмитрий Алиев. Фото: fsrussia.ru

Они выступят на турнире только в том случае, если один из участников основной сборной снимется с соревнований до его начала.

Чемпионат мира в Стокгольме пройдет с 22 по 28 марта. Подробнее с составом сборной России на турнир можно ознакомиться в тексте «Реального времени».