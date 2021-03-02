Новости спорта

21:33 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Косторная и Алиев попали в число запасных на ЧМ по фигурному катанию

20:39, 02.03.2021
Косторная и Алиев попали в число запасных на ЧМ по фигурному катанию
Фото: championat.com

Стали известны все участники чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме, заявленные в составах сборных.

В запасной список российской команды вошли мужчины-одиночники Дмитрий Алиев и Петр Гуменник, женщины-одиночницы Алена Косторная и Елизавета Нугуманова, пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцоры Аннабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Дмитрий Алиев. Фото: fsrussia.ru

Они выступят на турнире только в том случае, если один из участников основной сборной снимется с соревнований до его начала.

Чемпионат мира в Стокгольме пройдет с 22 по 28 марта. Подробнее с составом сборной России на турнир можно ознакомиться в тексте «Реального времени».

СпортФигурное катание
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем