Косторная и Алиев попали в число запасных на ЧМ по фигурному катанию
Стали известны все участники чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме, заявленные в составах сборных.
В запасной список российской команды вошли мужчины-одиночники Дмитрий Алиев и Петр Гуменник, женщины-одиночницы Алена Косторная и Елизавета Нугуманова, пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцоры Аннабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.
Они выступят на турнире только в том случае, если один из участников основной сборной снимется с соревнований до его начала.
Чемпионат мира в Стокгольме пройдет с 22 по 28 марта. Подробнее с составом сборной России на турнир можно ознакомиться в тексте «Реального времени».СпортФигурное катание
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