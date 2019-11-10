В Казани пришлось эвакуировать посетителей здания ИМО КФУ

В воскресенье днем в Казани из-за короткого замыкания светильника в здании института международных отношений КФУ повалил дым. В результате пришлось эвакуировать из института 28 человек.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по РТ, вызов был принят около 13.00. Сообщалось, что задымлено здание на улице Пушкина.

Посетители и сотрудники вуза самостоятельно покинули объект. Прибывшие пожарные обнаружили, что открытого огня нет, дым повалил из-за короткого замыкания в светильнике.