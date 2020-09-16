Ученые: на Земле зафиксированы неестественные колебания климата

По данным исследований ученых из Центра наук о морской среде (Marum) при Бременском университете и из Потсдамского института, прогнозируемое потепление на Земле находится вне естественных колебаний климата. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на статью в журнале Science.

По словам ученых, причина температурного рекорда — деятельность человека. Исследователи утверждают, что если человечество не одумается, то «к 2300 году средняя глобальная температура может подняться до уровней, каких Земля не видела за 50 миллионов лет».

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что с течением времени в России почти не будет стабильной погоды.

