РФС признался в монтаже видеоподтверждения пенальти в ворота «Спартака»

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) прокомментировали подозрения в подделке видеоподтверждения пенальти, назначенного в ворота «Спартака» в матче с «Динамо» в рамках Кубка России.

Там признали, что зрителям был продемонстрирован фотомонтаж, а не целостное видео.



«В скриншоте, который используется для наглядного показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется часть снимка, сделанного в тот же момент времени фотографом «Спорт-Экспресса», так как из-за динамики момента на стоп-кадре футболист и мяч находятся в расфокусе, в отличие от фотографии. Кроме того, она имеет большее разрешение относительно камеры видеотрансляции», — сказали в РФС.

Фото-скриншот спорного эпизода от ЭСК.

При этом в организации утверждают, что эксперты, входящие в судейский комитет, принимали решение о правильности решения арбитра по другому видео.

«Отметим, что экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при разборе момента изучает только исходные файлы: записи трансляции, записи ВАР с переговорами, фотографии», — сообщили в пресс-службе РФС.

Скандал произошел после того, как некоторые болельщики «Спартака» заметили расхождения с опубликованным скриншотом нарушения и игрового эпизода. В частности, в скриншоте заметны следы перемещения изображения мяча на выгодную для защиты судейского решения часть руки.

Гол, забитый с пенальти на 16-й минуте встречи, стал победным для «Динамо», и «Спартак» выбыл из розыгрыша Кубка России.