В Татарстане на 50% увеличилось число фактов взяточничества

В Татарстане широкий масштаб преступлений коррупционной направленности — об этом свидетельствуют 1 100 преступлений, зарегистрированных в 2020 году. Годом ранее их было менее 900, заявила зампрокурор Татарстана Юлия Наумова на заседании антикоррупционной комиссии казанского Кремля.



Как доложила Наумова, фактов взяточничества стало больше на 50% — 425, из них 164 факта получения взятки, 174 факта дачи взятки. Общая сумма денежных вознаграждений составила 75 млн рублей. При этом наиболее подверженными коррупционным проявлениям оказались сферы распоряжения бюджетными средствами, государственным и муниципальным имуществом. За совершение коррупционных преступлений осуждено 151 лицо, в том числе 24 должностных лица правоохранительных органов, 21 — органов местного самоуправления, четыре — федеральных органов исполнительной власти; два — органов исполнительной власти республики, десять — государственных и муниципальных учреждений.

Наумова отметила, что за каждым совершенным коррупционным преступлением со стороны должностных лиц находится авторитет власти, потеря которого трудно восполнима.

«Некоторые высокопоставленные лица настолько потеряли инстинкт самосохранения, не говоря уже о совести, что пытаются нажиться даже при реализации Национальных проектов (утвержденных президентом России), каждый рубль которых тщательно контролируется», — сказала зампрокурора, приведя в пример уголовное дело в отношении должностных лиц Минспорта Татарстана, которые сформировали фиктивную начальную (максимальную) цену государственного контракта на поставку комплекта оборудования. Сумма контракта значительно превышала среднерыночную. Предварительный ущерб бюджету оценили в 7 млн рублей.