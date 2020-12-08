В Татарстане начали расследовать убийство женщины на охоте главой исполкома

Следственные органы Следкома РФ по РТ возбудили уголовное дело в отношении главы Кулангинского сельского поселения Кайбицкого района по статье «Причинение смерти по неосторожности».



По версии следствия, в декабре 2020 года к нему обратилась проживавшая в поселке Куланга супружеская пара с жалобой на дикую лису.

После повторного обращения чиновник пришел к ним с ружьем для отстрела животного. Во время охоты он подумал, что за надворной постройкой находится лисица. Мужчина произвел два выстрела и ранил хозяйку дома. Супруг повез ее в больницу, однако в результате полученного ранения по дороге женщина скончалась.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.

Татьяна Леухина