Глава Следкома по РТ возбудил дело против главы поселения, застрелившего женщину

Новые подробности трагедии в Кайбицком районе Татарстана, где при охоте на бешеную лису была застрелена женщина. Как выяснило «Реальное время», уголовное дело по этому факту возбудил лично Валерий Липский, глава Следкома по Татарстану. В причинении смерти по неосторожности подозревают главу Кулангинского сельского поселения.



По версии следствия, на днях к подозреваемому обратилась проживавшая в поселке Куланга супружеская пара, с жалобой на дикую лису. После повторной жалобы глава поселения 7 декабря около 18 часов вечера пришел к ним с ружьем для отстрела хищника.

«Решив, что за надворной постройкой находится животное, он произвел два выстрела, ранив при этом хозяйку дома. Супруг повез ее в больницу, однако в результате полученного ранения, по дороге женщина скончалась», — сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования этого дела. На место происшествия выезжал прокурор Кайбицкого района Алмаз Сулейманов, уточняют в пресс-службе ведомства.