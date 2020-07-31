В Татарстане планируют развивать программу по созданию глэмпингов

Татарстан планирует развивать программу по созданию глэмпингов. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Федеральное агентство по туризму планирует запустить конкурс на выдачу грантов на создание кемпингов на территории России. Сейчас Госкомитет РТ по туризму ищет потенциальных инвесторов, которые хотели бы создавать глэмпинги — места для отдыха в шатрах и комфортных палатках, где есть комфорт, сообщает «Татар-информ».

«Появились технологии, которые позволяют такие объекты создавать в разных климатических зонах. Если раньше для того, чтобы ночевать при температуре +10 градусов, нужно было строить капитальное сооружение, то существующие технологии и материалы позволяют это делать из быстровозводимых конструкций там, где вам будет комфортно», — рассказал Сергей Иванов в интервью Андрею Кузьмину.



Ранее два проекта от Татарстана вышли в финал конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Бороться за выделение федеральных средств на развитие экотуризма будут проекты «Камское Устье» (место слияния Камы и Волги) и «Высокогорский» (Голубые озера Татарстана).

