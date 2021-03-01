«Волго-Вятскуправтодор» начал подготовку к весеннему паводку в Татарстане

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» начало подготовку к весеннему паводку. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В ближайшие дни подрядные организации приступят к расчистке труб от снега. С 23 марта планируется проведение предпаводкого осмотра автодорог и искусственных сооружений на них. Специалисты оценят состояние потенциально опасных искусственных сооружений на период весеннего паводка.

Дорожные службы заготовили больше 9 тыс. куб. м инертных материалов, 18 кубометров пиломатериалов, инвентарь для выполнения работ по пропуску ледохода и паводковых вод. Работать будут 39 бригад, в составе которых около 200 человек, выделено 130 единиц техники.

Будут очищены мосты и русла водопропускных труб от снега и наледи. Особое внимание будет уделено участкам дорог, входящих в перечень наиболее подверженных опасности подтопления.

Ранее к весенним паводкам начали готовиться в Казани.



Ольга Плешкова