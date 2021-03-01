В Казани задержан экс-глава Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров

Сегодня в Казани был задержан бывший руководитель Приволжского регионального управления Ростехнадзора Борис Петров. По данным источников «Реального времени», 64-летнего экс-чиновника подозревают в получении взятки в размере 1,4 млн рублей.



Уголовное дело возбуждено в СК. Информацию о нем в силовом ведомстве пока не комментируют.

По данным источников «Реального времени», Петров получил повестку о явке к следователю и был задержан в 4-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ.

Петров возглавлял Приволжское управления Ростехнадзора 15 лет, покинул этот пост в мае 2020-го. До назначения на должность в Ростехнадзоре он четыре года отработал министром экологии и природных ресурсов РТ.