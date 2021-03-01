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В Казани задержан экс-глава Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров

15:58, 01.03.2021 1
В Казани задержан экс-глава Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров

Сегодня в Казани был задержан бывший руководитель Приволжского регионального управления Ростехнадзора Борис Петров. По данным источников «Реального времени», 64-летнего экс-чиновника подозревают в получении взятки в размере 1,4 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено в СК. Информацию о нем в силовом ведомстве пока не комментируют.

По данным источников «Реального времени», Петров получил повестку о явке к следователю и был задержан в 4-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ.

Петров возглавлял Приволжское управления Ростехнадзора 15 лет, покинул этот пост в мае 2020-го. До назначения на должность в Ростехнадзоре он четыре года отработал министром экологии и природных ресурсов РТ.

Справка

Петров Борис Германович

Родился 25 апреля 1956 года в г. Казани.

Образование

1978 г. — Казанский государственный университет.

1997 г. — Московский государственный университет коммерции.

Трудовая деятельность

1978—1981 гг. — старший инженер Казанской гидрогеолого-мелиоративной партии Минводхоза ТАССР.
1981—1989 гг. — заместитель начальника Управления эксплуатации Куйбышевского водохранилища.
1989—1990 гг. — начальник отдела КИВР Средне-Волжского бассейнового водохозяйственного объединения.
1990—1991 гг. — начальник подотдела охраны окружающей среды Госплана ТАССР.
1991—1993 гг. — начальник отдела экономики природопользования экологических программ и использования природных ресурсов Госкомэкономики ТАССР.
1993—1997 гг. — исполнительный директор Экологического фонда РТ.
1997—2001 гг. — начальник отдела финансирования экологических программ — директор Экологического фонда, заместитель директора Департамента, директор Департамента по управлению целевыми фондами при Министерстве финансов РТ.
2001—2005 гг. — министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
2005—2020 гг. — руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:24
    Неужели возьмут за жабры? Крупная рыба и хороший улов, если вытянут
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