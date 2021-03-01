Прокуратура Татарстана организовала проверку после отравления трех человек газом

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана организовала проверку после отравления трех человек газом. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сегодня в частном доме поселка Новый Тукаевского района три человека отравились газом. Очевидцы сообщили о происшествии в 13 часов, в доме ощущался сильный запах газа. Две женщины 1954 и 1978 годов рождения скончались на месте, мужчина 1981 года рождения госпитализирован в больницу.

На место происшествия выехал прокурор района Айрат Галимарданов. Выясняются обстоятельства ЧП.

Фото: прокуратура РТ

«Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит обстоятельства случившегося и проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Обстоятельства ЧП выясняются», — прокомментировал происшествие «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

На месте работают представители правоохранительных органов и газовой службы по выяснению причин произошедшего.



Ольга Плешкова