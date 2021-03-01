В России предложили увеличить размер штрафа за оскорбление судей

В России предложили увеличить штраф за оскорбление судьи или присяжного заседателя до 400 тыс. рублей. С такой инициативой к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился депутат Госдумы Евгений Федоров.

Он заметил, что во время последних резонансных судебных разбирательств обвиняемые позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес других участников данных процессов, в том числе судей. Сейчас предельный штраф за это — 200 тысяч рублей. Такую меру наказания ввели в Уголовный кодекс России еще в конце 2003 года.

По мнению Федорова, сейчас размер штрафа на фоне изменения экономической ситуации в России уже не представляется соразмерным наказанием по сути за посягательство на авторитет судебной власти, передает RT.

Татьяна Леухина