В Альметьевске спасатели помогли освободить застрявший в игрушке палец ребенка

В Альметьевске спасатели пришли на помощь ребенку, палец которого застрял в игрушечной швейной машинке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Случай произошел в доме по проспекту Строителей. Спасатели освободили ребенку палец, аккуратно разрезав игрушку. После этого с матерью девочки провели беседу о безопасности в быту.

Ранее в Альметьевске трехлетняя девочка застряла рукой в гипсовой плите.

Ольга Плешкова