В Зеленодольском районе при столкновении «Газели» с иномаркой погибла девушка

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Зеленодольском районе Татарстана при столкновении «Газели» с KIA Rio погибла 25-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Авария произошла сегодня днем на 8 километре обхода городов Волжск и Зеленодольск.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

По предварительным данным, иномарка ехала со стороны Зеленодольска, но в какой-то момент машину занесло, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым автомобилем, ехавшем по встречке. Удар пришелся в пассажирскую дверь иномарки. За рулем легковушки находилась 25-летняя девушка. Она скончалась на месте от полученных травм. Пассажиров в автомобиле не было. Водитель «Газели» серьезных травм не получил.

Ранее в Альметьевском районе Татарстана один человек погиб и еще трое пострадали в столкновении легкового автомобиля с грузовиком.

