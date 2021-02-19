В Татарстане пассажирка иномарки погибла в столкновении легковушки с КАМАЗом

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Альметьевском районе Татарстана один человек погиб и еще трое пострадали в столкновении легкового автомобиля с грузовиком. Об этом сообщили в МВД Татарстана.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Cerato не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком КАМАЗ. В результате аварии на месте умерла пассажирка легковушки. Еще три пассажира и водитель были доставлены в больницу.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Ранее в Татарстане два человека погибли после столкновения иномарки с фурой. Еще три человека были госпитализированы.

Ольга Плешкова