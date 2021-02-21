В Казани возбудили уголовное дело после гибели двух мужчин из-за отравления угарным газом

В Казани следственные органы завели уголовное дело после гибели двух мужчин в одной из квартир Кировского района города из-за отравления угарным газом.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль в надзорном ведомстве республики.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Казани в результате отравления угарным газом двое мужчин погибли, еще двоих госпитализировали в горбольницу №7. В прокуратуре организовали проверку по данному факту.



По предварительным данным, один из пострадавших позвонил родственникам и попросил вызывать скорую помощь, так как он теряет сознание, а в квартире странно пахнет. Отравленных в квартире позже обнаружили родственники, открыв дверь запасным ключом.



Татьяна Демина