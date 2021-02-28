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Деспотович забил 8-й и 9-й голы в сезоне за «Рубин»

15:25, 28.02.2021
Деспотович забил 8-й и 9-й голы в сезоне за «Рубин»
Фото: vk.com/fcrk

В эти минуты в Москве проходит матч 20-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и казанским «Рубином».

К 55-й минуте игры казанцы ведут со счетом 1:0. Автором гола стал сербский нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, реализовавший пас от Хвичи Кварацхелии, вывалившись к воротам соперника по центру штрафной.

Этот мяч стал для форварда казанцев 8-м в текущем сезоне. Деспотович отличился в четвертой из пяти последних матчей «Рубина» в РПЛ.

До конца встречи сербский нападающий забил во второй раз за игру и довел число голов в чемпионате до девяти.

Напомним, матч со «Спартаком» пропускает Михаил Костюков, который заработал дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

СпортФутбол
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