В первый день весны в Татарстане ожидается сильный ветер и до -16 градусов
В понедельник, 1 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный 5—10 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от -11 до -16 градусов. В Казани от -12°С до -16°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -12°С до -15°С.Общество Татарстан
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