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В первый день весны в Татарстане ожидается сильный ветер и до -16 градусов

05:29, 01.03.2021
В первый день весны в Татарстане ожидается сильный ветер и до -16 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 1 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный 5—10 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -11 до -16 градусов. В Казани от -12°С до -16°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -12°С до -15°С.

Общество Татарстан
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