В казанском ЗАГСе объяснили регистрацию брака между трансгендерами

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В управлении ЗАГС по Татарстану сообщили, что не имели оснований отказать в регистрации брака двум трансгендерам.

«Если женщина выглядит как женщина, и предоставляет документы о том, что она — женщина, а мужчина предоставляет документы о том, что он мужчина, у нас нет оснований не принимать у них заявление и не регистрировать брак», — сообщил представитель управления ЗАГС.

Там отметили, что документы трансгендеров были подлинными и брак является разнополым. Также ЗАГС не обязан выяснять, менял ли пол кто-то из вступающих в брак, пишет «РИА Новости».

Напомним, на прошлой неделе в Казани зарегистрировали пару трансгендеров.

«[В ЗАГСе] не было особого отношения. Если я выгляжу как женщина и у меня женские документы, а он выглядит как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал», — рассказала одна из молодоженов Эрика Аскарова.