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S&P перечислило три основных риска для экономики России в 2021 году

00:25, 28.02.2021
S&P перечислило три основных риска для экономики России в 2021 году
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Специалисты кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings рассказали о трех главных рисках, которые могут испортить рейтинговые перспективы России. Это — ужесточение западных санкций, ослабление макрополитической конструкции и транзит власти и внутриполитическая волатильность.

Ведущий аналитик S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карен Вартапетов отметил, что ухудшение материального благосостояния в России на фоне пандемии и карантинных ограничений и размывание доверия к власти приведут к тому, что макрополитика станет немного слабее.

Фото: pixabay.com

При этом он высказал мнение, что не стоит ожидать крайних мер со стороны США. Америка, вероятно, постарается избежать использования доллара как оружия в глобальной финансовой системе, пишет РБК.

На этой неделе в МВФ ухудшили прогноз по доходам на душу населения из-за пандемии коронавируса. Специалисты подсчитали, что по сравнению с докризисными ожиданиями в развитых странах они снизятся на 13%. Это связано с неравномерным распределением вакцины от коронавируса.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансы
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