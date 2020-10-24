Ученые сообщили о появлении в Антарктиде комаров

Ученые сообщили, что в этом сезоне в Антарктике появились комары. Сейчас специалисты изучают это уникальное явление.

«На острове Кинг-Джордж, где находятся семь станций разных государств, в том числе российская станция Беллинсгаузен, некоторое время назад появились комары», — приводит «Интерфакс» слова начальника Российской антарктической экспедиции Александра Клепикова.

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Он объяснил, что на острове подходящий климат для насекомых — множество ручьев и рек, плюсовая температура летом и мягкий климат зимой.

По словам ученого, на российской станции Беллинсгаузен комарами оказалось заражено одно из строений. Там проводится санитарная обработка.

Все станции острова уже оборудованы ловушками. Ученые займутся изучением этого уникального явления.