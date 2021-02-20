В 2021 году в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани капитально отремонтируют 70 домов

Фото: Олег Тихонов (архив)

В текущем году в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани запланирован капитальный ремонт 70 домов. Также на их территории благоустроят 49 дворов, прилегающих к 130 домам.

На эти цели в 2021 году потратят 687,9 млн рублей, сообщается на сайте мэрии Казани.

В частности, проект благоустройства 39-го квартала Ново-Савиновского района предполагает объединение территорий 16 дворов (24 дома), двух школ и двух детских садов с организацией пешеходных связей и мест отдыха для жителей микрорайона.

В прошлом году капремонт в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах города прошел в 68 домах: полностью отремонтировали 19 объектов, в 12 домах заменили 39 лифтов, в остальных домах провели выборочный капремонт.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что в текущем году в Кировском и Московском районах Казани планируется провести капитальный ремонт 54 многоквартирных домов. Также в них благоустроят 74 дворовые территории.

Напомним, что правительство Татарстана решило увеличить число жилых домов, в которых пройдет капремонт до 2022 года. Также на 250 млн рублей возросло и финансирование программы.

Татьяна Демина