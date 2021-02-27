Врачи РКБ Татарстана спасли беременную женщину, у которой была опухоль
Врачи РКБ Татарстана спасли беременную женщину, у которой обнаружили доброкачественную опухоль матки. Об этом сообщается на странице медучреждения в Instagram.
Для 33-летней Марины это была вторая беременность. Но на первом же УЗИ она узнала о миоме. С первого триместра Марину все врачи женской консультации уговаривали прервать беременность. Но женщина отказывалась делать аборт, в то время как миома все росла и росла.
На 19-й недели женщину отправили в РКБ. УЗИ показало, что ребенок здоров, но миома растет, вызывает у пациентки боли. Консилиум врачей решил, что необходимо делать операцию и постараться сохранить беременность. При самом худшем раскладе Марина потеряла бы не только дочь, но и матку.
Узел был очень большой ещё и из-за отёка, поэтому медикам сначала пришлось ликвидировать отечность и только потом приступить к операции.
В результате операция прошла успешно, девочку удалось сохранить. Сейчас женщина лежит на сохранении дома.
Ранее врачи РКБ Татарстана спасли жизнь 43-летней женщине, заболевшей тяжелой формой коронавируса во время второй беременности.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым