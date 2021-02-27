Врачи РКБ Татарстана спасли беременную женщину, у которой была опухоль

Врачи РКБ Татарстана спасли беременную женщину, у которой обнаружили доброкачественную опухоль матки. Об этом сообщается на странице медучреждения в Instagram.

Для 33-летней Марины это была вторая беременность. Но на первом же УЗИ она узнала о миоме. С первого триместра Марину все врачи женской консультации уговаривали прервать беременность. Но женщина отказывалась делать аборт, в то время как миома все росла и росла.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На 19-й недели женщину отправили в РКБ. УЗИ показало, что ребенок здоров, но миома растет, вызывает у пациентки боли. Консилиум врачей решил, что необходимо делать операцию и постараться сохранить беременность. При самом худшем раскладе Марина потеряла бы не только дочь, но и матку.



Узел был очень большой ещё и из-за отёка, поэтому медикам сначала пришлось ликвидировать отечность и только потом приступить к операции.

В результате операция прошла успешно, девочку удалось сохранить. Сейчас женщина лежит на сохранении дома.

Ранее врачи РКБ Татарстана спасли жизнь 43-летней женщине, заболевшей тяжелой формой коронавируса во время второй беременности.

Татьяна Леухина