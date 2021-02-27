У владельца ГК «Транзитсити» изымут землю под строительство дороги Казань — Шемордан

У владельца ГК «Транзитсити» и директора сети автозаправок Irbis Рината Гаптельхакова изымут участок 1,8 тыс. кв. м в Пестречинском районе возле села Кощаково под строительство дороги Казань — Шемордан. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина Татарстана.

Министерству земельных и имущественных отношений РТ поручено обеспечить в 30-дневный срок после определения возмещения подготовку соглашения об изъятии земельного участка для государственных нужд.

В случае непредоставления участков в установленный срок будет предъявлен соответствующий иск.

Ранее для транспортного маршрута Европа — Западный Китай в Татарстане выкупили свыше 156 га частной земли.

Ольга Плешкова