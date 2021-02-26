В Минприроды раскритиковали идею оплаты рекультивации полигонов за счет населения

Глава Минприроды Александр Козлов опроверг информацию о намерениях включить средства на будущую рекультивацию полигонов в тариф на вывоз мусора. Ведомство не поддерживает эту идею, написал он в своем Telegram-канале «Природоведение».

По его словам, принятые меры по расширению ответственности производителей будут предусматривать финансирование на создание мощностей для переработки и утилизации отходов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня СМИ, ссылаясь на директора департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Романа Земцова сообщили, что Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз мусора и заложить в него расходы на рекультивацию полигонов, срок службы которых скоро закончится. Повышение тарифа якобы должно составить 32 руб. с человека.

Позже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что тарифы на вывоз мусора на текущий год, установленные в декабре 2020 года, не могут быть повышены для россиян. В ведомстве напомнили, что следят за изменением тарифов на вывоз мусора для населения и предпринимают все меры по недопущению их необоснованного роста.



Татьяна Леухина