В Татарстане доступность мест в детсадах для детей выросла на 5% за год

В Татарстане доступность дошкольного образования для детей до трех лет за год увеличилась до 72,3%, на 5%. В 2019 году этот показатель равнялся 67,5%, сообщила начальник отдела дошкольного образования Минобрнауки РТ Эльвира Измайлова на заседании Общественного совета при министерстве.

По данным на 1 января, в Татарстане в детсады ходят 23 705 детей в возрасте до трех лет. В 2019 году местами в дошкольных образовательных учреждениях были обеспечены 20 868 детей такого же возраста.

Для детей от полутора до трех лет в 2020 году построили 26 детских садов на 5 240 мест. Также было реконструировано одно здание дошкольного учреждения.



Фото: kzn.ru

Сейчас в 36 муниципалитетах Татарстана обеспечивается 100% доступность дошкольного образования. При этом в нескольких муниципалитетах, где массово строится жилье, показатели доступности на сегодняшний день ниже, чем в среднем по Татарстану.

По данным на 1 января, без мест в детских садах остаются 9 377 детей до трех лет в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Нижнекамском, Зеленодольском, Арском, Высокогорском, Пестречинском и Лаишевском районах, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.



В 2021 году в Татарстане планируется построить восемь детских садов и две школы.

Татьяна Леухина