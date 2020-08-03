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Казанская горбольница №12 проведет допэмиссию акций на 6 млн рублей

18:30, 03.08.2020
Казанская горбольница №12 проведет допэмиссию акций на 6 млн рублей
Фото: google.com/maps / скриншот

Казанское АО «Городская клиническая больница №12» сообщило о дополнительном выпуске акций номинальной стоимостью более 6 млн рублей.

Бумаги будут размещаться по закрытой подписке, говорится в сообщении на сервере раскрытия корпоративной информации. Потенциальными приобретателями акций названы Минземимущество РТ и ООО «Компания Киль-Волга».

Размещение проводится в понедельник, 3 августа.

БизнесОбществоМедицина Татарстан
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