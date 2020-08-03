Казанская горбольница №12 проведет допэмиссию акций на 6 млн рублей
Казанское АО «Городская клиническая больница №12» сообщило о дополнительном выпуске акций номинальной стоимостью более 6 млн рублей.
Бумаги будут размещаться по закрытой подписке, говорится в сообщении на сервере раскрытия корпоративной информации. Потенциальными приобретателями акций названы Минземимущество РТ и ООО «Компания Киль-Волга».
Размещение проводится в понедельник, 3 августа.БизнесОбществоМедицина Татарстан
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