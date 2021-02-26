Глава Вахитовского и Приволжского районов Казани покидает пост

В пятницу, 26 февраля, стало известно, что свой пост покинет глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Андрей Лобов. Об этом говорится в телеграм-канале мэрии Казани.

Он перейдет на новую должность — главы Управления архитектуры и градостроительства казанского исполкома.

Напомним, что Андрей Лобов руководит Вахитовским и Приволжским районами Казани с 2011 года. До этого он 5 лет возглавлял управление делами аппарата исполнительного комитета татарстанской столицы.

С 2017 года начальником Управления архитектуры и градостроительства Казани является Ирина Дябилкина.