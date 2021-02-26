Сельского депутата в Татарстане подозревают в серии краж

Фото: "Реальное время"

Получил статус подозреваемого в кражах с ущербом на 242 тысячи рублей 35-летний депутат Айдаровского поселения Тюлячинского района Татарстана Дмитрий Чернов. Как утверждают источники «Реального времени», дело против него 25 февраля возбудил и.о. руководителя Следкома по РТ Павел Олейник и направил в Арский межрайонный следственный отдел.



По версии силовиков, с июля по декабрь 2020-го сельский депутат неоднократно похищал денежные средства своей сожительницы. Сначала взял ее карту из кошелька и через банкомат снял 7 тысяч рублей, затем забрал сбережения 135 тысяч, которые женщина прятала в косметичке, а позже разыскал и тайник в коробке из-под обуви, откуда пропали еще 100 тысяч рублей.

Говорят, сожительница откладывала средства на погашения ипотеки, работала парикмахером. У Чернова кроме депутатства иной работы не было. В итоге, гражданский брак распался.

На первом же допросе подозреваемый признал вину, отмечают источники «Реального времени».

По итогам 2020-го в Татарстане привлекли к уголовной ответственности 16 депутатов.