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Сегодня в Татарстане ожидается снег, сильный ветер и до -11 градусов

05:29, 26.02.2021
Сегодня в Татарстане ожидается снег, сильный ветер и до -11 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 26 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем местами снег. В отдельных районах метель, гололед.

Ветер юго-восточный умеренный, днем и вечером местами сильный, порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -6 до -11 градусов, на востоке до -16˚. В Казани от 8°С до -10°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -11°С до -16°С.

Общество Татарстан
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