«Краснодар» арендовал вратаря «Ростова» Егора Бабурина

Голкипер «Ростова» Егор Бабурин перешел в «Краснодар», сообщает пресс-служба ростовского клуба.

27-летний вратарь арендован «быками» до конца сезона-2020/21.

«Желаем Егору удачи и ждем в «Ростове», — говорится в сообщении ростовчан.

Бабурин выступает за «Ростов» с лета 2019 года. Его контракт с дончанами действует конца июня 2023 года. В текущем сезоне голкипер провел в РПЛ 4 матча, в которых пропустил 4 гола и один раз оставил свои ворота «сухими».

В сезоне-2018/19 Бабурин был арендован казанским «Рубином» и сыграл за клуб 6 матчей.

Напомним, казанцы отдали в аренду в «Урал» вратаря Ивана Коновалова.