В Казани пациенту сделали криобиопсию легкого

Сегодня в Казани пациенту сделали криобиопсию легкого. Мастер-класс для российских и зарубежных коллег провел заведующий отделением эндоскопии, пульмонолог Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Илья Сивокозов в рамках международного медицинского мероприятия. Напомним, в столице Татарстана в эти дни проходит X Российско-Европейско-Азиатский образовательный симпозиум по торакальной хирургии им. академика Михаила Перельмана.

Раньше, чтобы провести биопсию, делали операции под длительным наркозом, а за криобиопсией нужно было ехать в Москву. Илья Сивокозов внедрил более десяти новых диагностических и лечебных процедур в России и СНГ. Он рассказал, что сегодня помог казанскому пациенту получить диагноз. Получить его можно разными способами: с помощью хирургических разрезов, через проколы, с использованием роботов, щипчиков. Криобиопсия относится к малоинвазивным методам, которые можно проводить амбулаторно, а затем почти сразу, без госпитализации, можно отпускать пациента домой.

«В том случае, когда делаем криобиопсию, за раз можем взять кусочек в 8—10 раз больше, чем обычно. Этот кусочек будет очень высокого качества, и специалист, который будет его под микроскопом разглядывать, будет очень доволен, и соответственно, пациенту не нужно будет возвращаться для повторной биопсии», — объяснил завотделением эндоскопии московского центра.

В соседней операционной казанские доктора знакомили коллег со своей технологией коррекции деформации грудной клетки. Два хирурга РКБ — главный детский травматолог Петр Андреев и завотделением Руслан Хасанов оперировали 15-летнего подростка с врожденной аномалией — хондродисплазией хряща и соединительной ткани с последующим нарушением костной такни. Эта деформация приводит к уменьшению объема грудной полости, начинается сдавливание сердца и легких, возникают функциональные нарушения: одышка, сердцебиение. В Казани разработали малотравматичную методику, которая позволяет скорректировать грудную клетку и сократить сроки лечения.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, более 150 торакальных хирургов собрались в образовательном центре AMTEC на лекции и операции. Одну из них продемонстрировал Илья Сивокозов. Как проводят криобиопсию легкого по новой методике, без наркоза и в короткие сроки, — в фоторепортаже «Реального времени».