Инновационная диагностика: мастер-класс в РКБ для торакальных хирургов

16:00, 25.02.2021 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани открылся X Российско-Европейский образовательный симпозиум по торакальной хирургии имени Академика М.И. Перельмана. Более 150 торакальных хирургов собрались в образовательном центре AMTEC на лекции и операции. Одну из них продемонстрировал заведующий отделением эндоскопии, пульмонолог Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Илья Сивокозов. Как проводят криобиопсию легкого по новой методике, без наркоза и в короткие сроки, — в фоторепортаже «Реального времени».


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