Новая выставка в Казани расскажет о «Содружестве душ» Мусы Джалиля и Назиба Жиганова

Фото: предоставлено пресс-службой ГМИИ РТ

2 марта в Национальной галерее «Хазинэ» откроется выставка «Содружество душ». Экспозиция посвящена сразу двум громким юбилеям года — 115-летию со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля и 110-летию композитора Назиба Жиганова, создателя и первого ректора Казанской консерватории.

Выставка познакомит не только с деятельностью каждого деятеля Большой ее раздел будет посвящен творческому союзу Мусы Джалиля и Назиба Жиганова, которые до последних дней поэта оставались друзьями. Посетителю будут представлены живопись и графика, посвященные знаковым событиям жизни великих талантов Татарстана, кроме того, здесь можно увидеть архивные фотографии, редкие документы и личные вещи двух творцов.

Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ РТ

Отдельного внимания заслуживают афиши и эскизы декораций к операм «Алтынчеч» и «Джалиль» Назиба Жиганова, драматическим спектаклям «У совести вариантов нет» Туфана Миннуллина, «День X» Диаса Валеева и «Бессмертная песнь» Ризы Ишмурата. На открытии выставки выступят заслуженные артисты Татарстана Айдар Габдинов и Гульшат Имамиева, лауреат международных конкурсов Рустем Насыбуллин.

Анна Тарлецкая