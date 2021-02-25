Ак Барс Банк предлагает льготную ипотеку на новостройки по ставке от 5,85%

Программа ипотеки на новостройки с господдержкой продлена до 1 июля 2021 года.

Минимальная ставка 5,85% годовых на покупку строящегося жилья или готовой недвижимости у застройщиков действует на квартиры и таунхаусы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области при сумме кредита до 12 миллионов рублей и до 6 миллионов рублей в других регионах страны. Минимальная сумма кредита — от 500 000 рублей.

Условия действительны для работающих по найму при первоначальном взносе от 20,01% до 80% и заключении договора коллективного страхования.

Ознакомиться со всеми условиями и подать заявку на кредит можно онлайн, без визита в офис.

ПАО «АК БАРС БАНК»

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