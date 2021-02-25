В Ассоциации АТП РТ опровергли жалобу на водителя, который якобы высадил из автобуса пассажиров

В Ассоциации АТП опровергли жалобу анонима в соцсетях о том, что водитель 89-го маршрута высадил всех пассажиров из автобуса и помчался помогать своей знакомой, попавшей в ДТП на личном автомобиле.

Ранее анонимный автор оставил следующую запись в соцсетях:

«Водитель 89 марш. на ост. Побежимова высадил всех из автобуса, т.к. стал помогать своей знакомой на личном авто, которая якобы попала в ДТП с другим автобусом 89 маршрута, который уехал. Причем тут мы и что за самопроизвол в рабочее время? Это что личный извоз? Хочу везу хочу нет?» — написал автор.

В Ассоциации АТП провели проверку сообщения. Вчера водитель данного автобуса совершил пять рейсов. Движение автобусов отслеживается по системе ГЛОНАСС.

Фото: скриншот данных системы ГЛОНАСС

«На остановке «Побежимова» данный автобус был: 6:58, 10:11, 13:37, 16:50, 20:06. Из графиков видно время и путь движения автобуса. Простоев и схода с маршрута не было. Анонимный автор по непонятным причинам решил навести напраслину на данного водителя», — сообщили в ассоциации АТП Татарстана.

В организации обратились к владельцам пабликов, где появилась данная информация, с просьбой обнародовать данные анонимного источника.

Ранее в Сети появилось сообщение, что пассажирам пришлось выталкивать застрявший во дворе автобус.



Ольга Плешкова