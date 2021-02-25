За год приставы Татарстана взыскали с должников 12 млрд рублей

В 2020 году судебные приставы смогли арестовать имущества у должников на 1,5 млрд рублей, что на 79% больше, чем в 2019 году. От реализации этого имущества, в свою очередь, была получена сумма, в два раза превышающая результат 2019 года — более полумиллиарда рублей.

Также сотрудники ведомства активно использовали другой эффективный метод воздействия на должников — запрет на выезд, подобных исполнительных постановлений было выписано более 255 тысяч. Рост постановлений на ограничение на выезд составил 5%, на руках у пограничников сейчас почти 350 тыс. судебных постановлений на ограничение выезда татарстанцев.

Третий вариант воздействия на должников касался ограничения в праве на пользование транспортными средствами — большей частью он касался задолжавших по выплатам алиментов, таковых было почти 3,5 тысячи. Во второй половине 2020 года приставы и вовсе активизировали практику изъятия транспортных средств у должников — она показала эффективность во время пандемии: всего было изъято 300 единиц транспорта, треть — у должников по налоговым платежам.

Фото: tatar-inform.ru

— В результате нами взыскано 12 млрд рублей — доля исполнительных производств, по которым полностью или частично исполнено требование, составила 50% (в 2019-м — 47%). При этом обеспечено высокое исполнение по производствам о взыскании заработной платы (79%), по налоговым платежам 57%. Особенное внимание уделялось взысканию фискальных платежей (то есть платежам в бюджеты всех уровней). В 2020 году УФССП по РТ взыскано 4,25 млрд рублей фискальных платежей, из них 2 млрд рублей — налоговых, — рассказал глава УФССП по РТ.

Подробнее об истоках работы УФССП за 2020 год в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова